Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі: п'ятеро постраждалих
У Запоріжжі до п'яти зросла кількість людей, які постраждали внаслідок російського удару по багатоповерховому будинку. Серед них – троє чоловіків і дві жінки
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Ще 11 мешканців будинку, зокрема двох дітей, надзвичайники врятували із задимленої будівлі. Для цього вони використовували автодрабини та кисневі пристрої.
Психологи ДСНС надали допомогу 33 людям, серед яких троє дітей.
Аварійно-рятувальні роботи на місці завершили. Наразі комунальні служби Запоріжжя працюють над відновленням пошкодженого будинку.
Нагадаємо, за даними ОВА, впродовж минулої доби російські війська завдали 955 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області. Восьмеро людей дістали поранення.
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