Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: пятеро пострадавших

Фото: ГСЧС Запорожье

В Запорожье до пяти выросло количество людей, пострадавших в результате российского удара по многоэтажному дому. Среди них – трое мужчин и две женщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Еще 11 жителей дома, в том числе двоих детей, чрезвычайники спасли из задымленного здания. Для этого они использовали автолестницы и кислородные устройства.

Психологи ГСЧС оказали помощь 33 людям, среди которых трое детей.

Аварийно-спасательные работы завершились на месте. Коммунальные службы Запорожья работают над восстановлением поврежденного дома.

Напомним, по данным ОВА, за прошедшие сутки российские войска нанесли 955 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области. Восемь человек получили ранения.