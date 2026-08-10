На Одещині кількість постраждалих внаслідок масованої атаки зросла до 14

Фото: Одеська ОВА

На Одещині вже 14 людей постраждали внаслідок масованої ракетно-дронової атаки, яка сталася в ніч на 9 серпня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, 11 постраждалих госпіталізували. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, ще п’ятьох – як середньої тяжкості.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області, застосувавши кілька десятків ракет і ударних безпілотників. Було відомо про 12 постраждалих.