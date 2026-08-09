На Одещині окупанти атакували житловий сектор, спалахнула пожежа
В Одеському районі 9 серпня росіяни атакували житловий сектор, пошкоджено приватний будинок
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає RegioNews.
"Сьогодні вдень в Одеському районі внаслідок ворожої атаки уражено житловий сектор. Пошкоджено приватний будинок, зайнялася пожежа", - йдеться в повідомленні.
Інформація про постраждалих не надходила. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.
Нагадаємо, що до 12 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога по Одещині.
11 людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одному постраждалому допомогу надано амбулаторно.
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