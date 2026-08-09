У Харкові чоловік поскаржився на побиття під час мобілізації: що відомо

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У Харкові поліція встановлює обставини конфлікту, що стався під час проведення мобілізаційних заходів за участю представників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews .

За інформацією правоохоронців, 8 серпня до поліції звернувся 41-річний чоловік. У заяві він повідомив, що під час проведення мобілізаційних заходів між ним та групою оповіщення виник конфлікт.

За словами заявника, військовослужбовці районного ТЦК та СП нібито завдали йому тілесних ушкоджень.

Чоловік звернувся за медичною допомогою до лікарні. Після огляду та надання необхідної допомоги його відпустили додому.

За цим фактом поліцейські розпочали перевірку викладених у заяві обставин.

Наразі правоохоронці:

встановлюють усі обставини події;

опитують учасників конфлікту та очевидців;

збирають необхідні матеріали для подальшого розслідування.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, що у Харкові розслідують інцидент із ТЦК. До поліції зі скаргою звернувся 60-річний місцевий житель.