На Сумщині через російські атаки загинули дві людини, десятеро – дістали поранення
Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 32 населені пункти Сумської області. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Березівській громаді через влучання ворожого безпілотника загинули 19-річна дівчина та 25-річний чоловік.
У Роменській громаді внаслідок атак БпЛА травми отримали дві жінки 74 та 54 років.
У Середино-Будській громаді через удари ворожих дронів поранення дістали троє чоловіків 70, 41 та 67 років і дві жінки 34 та 46 років.
У Глухівській громаді внаслідок влучання БпЛА в господарчу споруду травмувався 74-річний чоловік.
У Кролевецькій громаді через удар безпілотника поранена 76-річна жінка.
У Миколаївській сільській громаді внаслідок атаки ворожого дрона поранення отримав 43-річний чоловік.
Нагадаємо, вночі 10 серпня російські війська знову атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Зафіксовано п'ять ударів по цивільній інфраструктурі.