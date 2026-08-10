Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Березівській громаді через влучання ворожого безпілотника загинули 19-річна дівчина та 25-річний чоловік.

У Роменській громаді внаслідок атак БпЛА травми отримали дві жінки 74 та 54 років.

У Середино-Будській громаді через удари ворожих дронів поранення дістали троє чоловіків 70, 41 та 67 років і дві жінки 34 та 46 років.

У Глухівській громаді внаслідок влучання БпЛА в господарчу споруду травмувався 74-річний чоловік.

У Кролевецькій громаді через удар безпілотника поранена 76-річна жінка.

У Миколаївській сільській громаді внаслідок атаки ворожого дрона поранення отримав 43-річний чоловік.

Нагадаємо, вночі 10 серпня російські війська знову атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Зафіксовано п'ять ударів по цивільній інфраструктурі.