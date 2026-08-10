Фото: ОВА

У ніч на 10 серпня російські війська понад 20 разів обстріляли три райони Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники та артилерію

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ворожим вогнем опинилися Нікополь, а також Марганецька та Покровська громади. Внаслідок атак пошкоджені приватний будинок, автомобілі та трактори.

У Криворізькому районі окупанти вдарили по Зеленодольській громаді, де зафіксовано пошкодження інфраструктури. На Синельниківщині ворог поцілив по Петропавлівській громаді – там понівечена АЗС.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 10 серпня російські війська знову атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Зафіксовано п'ять ударів по цивільній інфраструктурі.