Сили оборони уразили три російські ЗРК, дві РЛС та три судна "тіньового флоту"

Фото: Мадяр

Сили безпілотних систем Збройних сил України у ніч на 9 серпня уразили три зенітних ракетних комплекси, дві радіолокаційні станції на території Росії та ще три судна тіньового флоту РФ у Чорному морі

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр” Бровді, передає RegioNews .

За його словами, вночі з 8 на 9 серпня на території РФ СБС уразили в Геленджику у Краснодарському краю РФ зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф”, що 8 серпня з 9:25 по 12:51 здійснив пуски шести ракет по території України.

Також уражені:

ЗРК "ТОР”, Пудовий, Ростовська область (РФ);

ЗРГК "Панцир-С1”, Ейськ, Краснодарськи край (РФ);

РЛС "Подльот-К1”, Головатівка, Ростовська область (РФ);

РЛС "Каста 2Е2”, Латоново, Ростовська область (РФ);

один нафтовий танкер, акваторія Чорного моря;

два судна-суховантажу, акваторія Чорного моря.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об'єктах окупантів у Криму, а також у Херсонській та Запорізькій областях. Зокрема, уразили російські РЛС та пункти запуску ударних БпЛА.