Росія вдарила КАБами по Сумах: п'ятеро людей постраждали

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Цієї ночі російські війська знову атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Зафіксовано п'ять ударів по цивільній інфраструктурі

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, влучання сталися на трьох локаціях у двох районах міста.

Унаслідок атаки щонайменше п'ятеро людей постраждали. Їм надали необхідну медичну допомогу. За попередньою інформацією, загиблих немає.

Також є пошкодження житлового сектору. Фахівці обстежують території та встановлюють усі наслідки російської атаки.

Масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, 9 серпня російська армія била по Херсонщині за допомогою ствольної та реактивної артилерії, дронів різного типу. Загинула 61-річна жінка, яка перебувала у своєму будинку. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, вантажівку, трактор.