Унаслідок ворожих атак по Херсонщині загинула жінка, ще двоє людей поранено
9 серпня 2026 року російська армія била по Херсонщині за допомогою ствольної та реактивної артилерії, дронів різного типу
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Близько 05:00 російські військові з артилерії обстріляли село Золота Балка Бериславського району - загинула 61-річна жінка, яка перебувала у своєму будинку.
Ще двоє цивільних у Херсоні потрапили під ворожу атаку за допомогою дрона.
Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, вантажівку, трактор.
Нагадаємо, що в Одеському районі 9 серпня росіяни атакували житловий сектор, пошкоджено приватний будинок.