Унаслідок ворожих атак по Херсонщині загинула жінка, ще двоє людей поранено

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9 серпня 2026 року російська армія била по Херсонщині за допомогою ствольної та реактивної артилерії, дронів різного типу

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Близько 05:00 російські військові з артилерії обстріляли село Золота Балка Бериславського району - загинула 61-річна жінка, яка перебувала у своєму будинку.

Ще двоє цивільних у Херсоні потрапили під ворожу атаку за допомогою дрона.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, вантажівку, трактор.

Нагадаємо, що в Одеському районі 9 серпня росіяни атакували житловий сектор, пошкоджено приватний будинок.