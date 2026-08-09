Після ворожих атак траса Одеса — Рені частково недоступна

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В Одеській області після російських ударів тимчасово обмежили рух транспорту на окремій ділянці траси Одеса — Рені, що вплинуло на сполучення з деякими пунктами пропуску на кордоні з Молдовою

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає RegioNews .

За інформацією ДПСУ, рух на окремій ділянці автодороги тимчасово обмежений, через що наразі неможливий проїзд до окремих пунктів пропуску та від них у напрямку Одеси.

У прикордонній службі рекомендували громадянам врахувати цю інформацію під час планування поїздок, особливо тим, хто прямує до українсько-молдовського кордону.

Про відновлення руху та нормалізацію транспортного сполучення ДПСУ пообіцяла повідомити додатково.

Нагадаємо, що до 12 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога по Одещині.

11 людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одному постраждалому допомогу надано амбулаторно.