Після ворожих атак траса Одеса — Рені частково недоступна
В Одеській області після російських ударів тимчасово обмежили рух транспорту на окремій ділянці траси Одеса — Рені, що вплинуло на сполучення з деякими пунктами пропуску на кордоні з Молдовою
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.
За інформацією ДПСУ, рух на окремій ділянці автодороги тимчасово обмежений, через що наразі неможливий проїзд до окремих пунктів пропуску та від них у напрямку Одеси.
У прикордонній службі рекомендували громадянам врахувати цю інформацію під час планування поїздок, особливо тим, хто прямує до українсько-молдовського кордону.
Про відновлення руху та нормалізацію транспортного сполучення ДПСУ пообіцяла повідомити додатково.
Нагадаємо, що до 12 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога по Одещині.
11 людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одному постраждалому допомогу надано амбулаторно.