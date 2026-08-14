У Харкові військового через запізнення викликали до суду

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У Харкові перед судом постав військовий. Його судили за те, що він запізнився з відпустки

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Зазначили, шо військовий Нацоінальної гвардії запізнився з відпустки на вісім годин. Час, який він уже повинен був проводити на службі, він "провів на власний розсуд". Сам військовий на суді визнав провину.

В результаті суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 8 500 гривень.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку "Скеля", які побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині. Затриманим загрожує до 10 років увʼязнення.