Росіяни атакували прикордоння Сумщини дронами: семеро постраждалих
Семеро цивільних постраждали внаслідок ворожих атак на Шосткинщині 29 червня
Про це повідомила Сумська ОВА,передає RegioNews.
Під ударами російських БпЛА була цивільна інфраструктура Глухівської та Середино-Будської громад.
Важкі травми отримав 52-річний чоловік із Середини-Буди. Ворожий дрон влучив у його двір. Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків.
Також у лікарні – двоє жительок Глухівської громади.
Інші постраждалі лікуються амбулаторно.
Усім надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, що 29 червня російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу.
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