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14 серпня 2026, 14:41

Хвороба Лайма на Львівщині: 131 випадок за липень і ще 33 – від початку серпня

14 серпня 2026, 14:41
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На Львівщині зберігається високий рівень захворюваності на хворобу Лайма. У липні 2026 року в області зареєстрували 131 випадок захворювання

Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Від початку серпня на Львівщині вже зареєстрували ще 33 випадки хвороби Лайма.

У 98 пацієнтів, або 74%, в анамнезі було присмоктування кліща. При цьому зустріти паразита можна не лише під час відпочинку в лісі чи за містом. Частина випадків пов’язана з прогулянками у львівських парках.

Зокрема, випадки захворювання зафіксували після відвідування парків:

  • "Білогорща" – 8 випадків;
  • Скнилівського – 3;
  • Левандівського – 3;
  • Сихівського – 2;
  • "Знесіння" – 2;
  • імені Івана Павла ІІ – 2.

По одному випадку також пов’язують із відвідуванням Високого Замку, Замарстинівського та Стрийського парків, Шевченківського гаю, Ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка та парку Національного лісотехнічного університету.

Хвороба Лайма може проявлятися підвищенням температури, слабкістю, головним болем, болем у м’язах і суглобах. На місці укусу іноді виникає мігруюча еритема – почервоніння, яке поступово збільшується. Водночас її відсутність не означає, що людина не інфікована.

Без своєчасного лікування інфекція може уражати суглоби, нервову систему та серце.

Щоб зменшити ризик зараження, під час прогулянок рекомендують використовувати репеленти, носити одяг, який максимально закриває тіло, а після повернення додому ретельно оглядати себе, дітей та домашніх тварин.

Особливу увагу варто приділяти ділянкам за вухами, шиї, пахвам, паховій зоні та підколінним згинам.

Якщо виявили кліща, його необхідно видалити якомога швидше. Після цього варто спостерігати за місцем укусу та власним самопочуттям. У разі появи почервоніння, підвищеної температури, слабкості, головного болю чи болю в м’язах і суглобах слід звернутися до лікаря.

Нагадаємо, Полтавська область посіла друге місце серед регіонів України за рівнем поширення хвороби Лайма за підсумками першого півріччя 2026 року.

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