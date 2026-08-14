На Дніпропетровщині через російські удари поранені дев’ятеро людей, серед них двоє дітей
Російські війська завдали нових ударів по населених пунктах Дніпропетровської області. Унаслідок атак дев’ятеро людей дістали поранення, серед них — двоє дітей
Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, увечері російська армія атакувала приватні будинки FPV-дронами. Поранення отримали дві жінки та двоє 63-річних чоловіків.
Після опівночі 14 серпня окупанти знову вдарили ударним дроном по приватному будинку в Нікополі.
У момент атаки в оселі перебували 16-річний хлопець, 14-річна дівчинка та їхній батько.
У дітей медики діагностували акубаротравми та інші травми.
Ворог атакував Раївську та Васильківську громади безпілотником і керованими авіабомбами.
Унаслідок ударів пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 14 приватних осель, магазин та будівля свиноферми.
У селищі Межова через атаку FPV-дрона поранення отримав 51-річний чоловік.
У Павлограді російські війська застосували ударні безпілотники по будівлі логістичної компанії.
Травм зазнали двоє цивільних чоловіків віком 37 та 49 років.
Нагадаємо, що у ніч на 14 серпня російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровської області.