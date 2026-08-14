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14 серпня 2026, 15:59

На Дніпропетровщині через російські удари поранені дев’ятеро людей, серед них двоє дітей

14 серпня 2026, 15:59
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Російські війська завдали нових ударів по населених пунктах Дніпропетровської області. Унаслідок атак дев’ятеро людей дістали поранення, серед них — двоє дітей

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, увечері російська армія атакувала приватні будинки FPV-дронами. Поранення отримали дві жінки та двоє 63-річних чоловіків.

Після опівночі 14 серпня окупанти знову вдарили ударним дроном по приватному будинку в Нікополі.

У момент атаки в оселі перебували 16-річний хлопець, 14-річна дівчинка та їхній батько.

У дітей медики діагностували акубаротравми та інші травми.

Ворог атакував Раївську та Васильківську громади безпілотником і керованими авіабомбами.

Унаслідок ударів пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 14 приватних осель, магазин та будівля свиноферми.

У селищі Межова через атаку FPV-дрона поранення отримав 51-річний чоловік.

У Павлограді російські війська застосували ударні безпілотники по будівлі логістичної компанії.

Травм зазнали двоє цивільних чоловіків віком 37 та 49 років.

Нагадаємо, що у ніч на 14 серпня російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровської області.

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