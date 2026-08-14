Смертельна ДТП на трасі у Київській області: загинули дві людини
ДТП сталася вдень 13 серпня на 35 кілометрі траси М-06 поблизу села Бузова у Бучанському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій легковика Daewoo Lanos під час розвороту в напрямку Житомира не пропустив автомобіль Audi, який рухався назустріч. У результаті відбулося зіткнення.
Від отриманих травм 86-річний водій Lanos та його 81-річна пасажирка загинули на місці.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, ввечері 13 серпня у Рівному внаслідок зіткнення з легковиком перекинулася "швидка". Постраждали троє медиків.
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