Фото: поліція

ДТП сталася вдень 13 серпня на 35 кілометрі траси М-06 поблизу села Бузова у Бучанському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій легковика Daewoo Lanos під час розвороту в напрямку Житомира не пропустив автомобіль Audi, який рухався назустріч. У результаті відбулося зіткнення.

Від отриманих травм 86-річний водій Lanos та його 81-річна пасажирка загинули на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 13 серпня у Рівному внаслідок зіткнення з легковиком перекинулася "швидка". Постраждали троє медиків.