Фото: ДПСУ

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4 прикордонного виявили на Вовчанському напрямку дві групи ворога – загалом п’ятьох окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Разом із живою силою ворог втратив транспортний засіб та два генератори.

Також були уражені чотири укриття, які окупанти використовували для розміщення особового складу.

Систематична та влучна робота прикордонників позбавляє російські війська можливості накопичувати сили й облаштовувати нові позиції на цьому напрямку.

Нагадаємо, 12 серпня Сили оборони завдали ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованій території Криму. Зорема, уразили диспетчерську вежу на території аеродрому "Саки".