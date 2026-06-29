Терор у Запоріжжі: окупанти вдруге за день вдарили дроном по громадському транспорту
У Запоріжжі російські військові вдруге за день дроном атакували громадський транспорт, є поранені
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Росіяни влаштували полювання на цивільний транспорт у Запоріжжі: через дрон, що вибухнув поруч із автобусом, є поранені пасажири", – написав він.
Наразі, за його словами, чотирьом людям знадобилася допомога медиків.
Нагадаємо, що у Запоріжжі російські війська атакували безпілотником маршрутне таксі, в якому перебували мирні жителі.
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
Смертельні ревнощі у Дніпрі: вбивцю цивільної дружини засудили до 8,5 років тюрми
29 червня 2026, 19:56Атака на Харків: ворожий КАБ вбив людину, ще 12 осіб травмовані
29 червня 2026, 19:33На Прикарпатті мотоцикл влетів у іномарку: водій загинув на місці
29 червня 2026, 19:30Депутат і директор лікарні в Олександрії "нагрів" бюджет майже на мільйон на медичних газах
29 червня 2026, 19:20Експосадовця окупаційного міністерства на Херсонщині віддадуть під суд
29 червня 2026, 18:58У Львові блисквка влучила в дитину
29 червня 2026, 18:55Обкрадав знайомих: на Дніпропетровщині затримали серійного крадія
29 червня 2026, 18:45На Львівщині сторож дитячого садка зґвалтував дитину
29 червня 2026, 18:40На Полтавщині аферистка "зняла порчу" з пенсіонерки за 40 тисяч
29 червня 2026, 18:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі блоги »