На Прикарпатті військові ТЦК "підпільно" знімали чоловіків з розшуку

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Поліція та СБУ в Івано-Франківській області викрили схему незаконного внесення змін до даних військовозобов’язаних у системі "Оберіг". Викрили двох військових ТЦК

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Виявилось, що протягом 2015 року двоє військових ТЦК вносити неправдиві відомості до реєстру. Зокрема, вони:

незаконно знімали чоловіків із розшуку;

скасовували відомості про порушення правил військового обліку;

вносили фіктивні дані про мобілізацію;

у результаті окремі військовозобов’язані отримували можливість оформити бронювання.

Також був випадок, коли до системи внесли інформацію про нібито мобілізацію чоловіка, хоча фактично він військову службу не проходив.

"Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України — несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав колишньому начальнику Мукачівського ТЦК та СП та його підлеглому, відповідальному за військовий облік і бронювання, запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.