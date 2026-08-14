У Хмельницькому чоловік купив телефон, щоб повідомити про "вибух"

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У Хмельницькій області судили чоловіка за неправдивий виклик. Він спеціально купив телефон, щоб подзвонити з фейковим зверненням на лінію 102

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік купив телефон, подзвонив на 102 та повідомив, що в приміщенні Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області готують вибух. Після цього новий телефон він одразу викинув.

Правоохоронці перевірили приміщення суду, але небезпечних предметів не знайшли. На суді чоловік навіть під тиском не визнав свою провину.

В результаті суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік повідомив про мінування ТЦК. Проте правоохоронці не знайшли там небезпечних предметів. Псевдомінувальником виявився 53-річний чоловік. Він пояснив свою мотивацію тим, що був незадоволений діями працівників будівлі.