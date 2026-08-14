До 32 тисяч доларів за втечу до Словаччини: на Закарпатті викрили канал переправлення військових і ухилянтів

Фото: Нацполіція

На Закарпатті правоохоронці викрили організовану схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон до Словаччини, у межах якої окремо організовували виведення діючих військовослужбовців із місць служби

Про це повідомили в Національній поліції України, передає RegioNews .

За даними слідства, організаторкою схеми була 55-річна жителька Закарпатської області. До протиправної діяльності вона залучила кількох мешканців Закарпатської та Івано-Франківської областей віком від 38 до 61 року.

Слідчі встановили, що частина учасників відповідала за пошук тимчасового житла для "клієнтів", їх транспортування до прикордонної зони, координацію маршруту до державного кордону.

Інші фігуранти, за версією правоохоронців, безпосередньо організовували перетин кордону поза встановленими пунктами пропуску.

Особливістю схеми було те, що її учасники також працювали з мобілізованими військовослужбовцями. За даними поліції, ділки пропонували хабарі службовим особам військових частин, аби ті сприяли незаконному вибуттю військових із місць служби.

Після цього чоловіків доставляли до прикордонної території та переправляли до країн Європейського Союзу.

Вартість таких "послуг" сягала 32 тисяч доларів США.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та в автомобілях фігурантів у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Під час слідчих дій вилучили понад 1 млн грн у різній валюті, банківські картки, медичну документацію, мобільні телефони, чорнові записи, автомобіль.

Учасникам угруповання повідомили про підозру. Залежно від ролі їм інкримінують:

ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

ч. 3 ст. 369 КК України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до функціонування схеми.

Нагадаємо, що у Харкові 58-річну жінку засудили до трьох років позбавлення волі за отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення уповноважених осіб.