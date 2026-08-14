У Києві шахраї виманили у депутата першого скликання 31 800 доларів під виглядом "перевірки СБУ"

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці викрили шахрайську схему, за якою у 71-річного чоловіка, депутата Верховної Ради України першого скликання, виманили 31 800 доларів США під приводом нібито "перевірки коштів працівниками СБУ"

Про це повідомила Дарницька окружна прокуратура міста Києва, передає RegioNews .

За даними слідства, кур’єром, який приїхав забрати гроші, був 17-річний хлопець. До злочинної схеми його, за версією правоохоронців, залучив 20-річний мешканець Одеси.

У прокуратурі зазначають, що обидва хлопці займаються спортом і мали спільних знайомих.

Через месенджер Telegram неповнолітньому надіслали фотографію пенсіонера, який мав передати гроші, інструкції щодо подальших дій після отримання коштів.

За інформацією слідства, 17-річний кур’єр мав залишити собі 600 доларів, а решту суми переказати через пункт обміну валют на криптогаманець.

Однак правоохоронці затримали його до того, як він встиг здійснити переказ.

У результаті 31 800 доларів повернули власнику.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів 17-річному та 20-річному хлопцям повідомлено про підозру у пособництві шахрайству.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації схеми.

Нагадаємо, що прокурори Офісу Генерального прокурора провели новий етап розслідування діяльності міжнародного шахрайського call-центру, учасники якого ошукували громадян країн Європи та Центральної Азії.