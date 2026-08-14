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14 серпня 2026, 15:49

У Києві шахраї виманили у депутата першого скликання 31 800 доларів під виглядом "перевірки СБУ"

14 серпня 2026, 15:49
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Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві правоохоронці викрили шахрайську схему, за якою у 71-річного чоловіка, депутата Верховної Ради України першого скликання, виманили 31 800 доларів США під приводом нібито "перевірки коштів працівниками СБУ"

Про це повідомила Дарницька окружна прокуратура міста Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, кур’єром, який приїхав забрати гроші, був 17-річний хлопець. До злочинної схеми його, за версією правоохоронців, залучив 20-річний мешканець Одеси.

У прокуратурі зазначають, що обидва хлопці займаються спортом і мали спільних знайомих.

Через месенджер Telegram неповнолітньому надіслали фотографію пенсіонера, який мав передати гроші, інструкції щодо подальших дій після отримання коштів.

За інформацією слідства, 17-річний кур’єр мав залишити собі 600 доларів, а решту суми переказати через пункт обміну валют на криптогаманець.

Однак правоохоронці затримали його до того, як він встиг здійснити переказ.

У результаті 31 800 доларів повернули власнику.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів 17-річному та 20-річному хлопцям повідомлено про підозру у пособництві шахрайству.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації схеми.

Нагадаємо, що прокурори Офісу Генерального прокурора провели новий етап розслідування діяльності міжнародного шахрайського call-центру, учасники якого ошукували громадян країн Європи та Центральної Азії.

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