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14 серпня 2026, 08:54

У Києві перехожий влаштував стрілянину по BMW через перекритий прохід

14 серпня 2026, 08:54
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Фото: Національна поліція
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У Шевченківському районі Києва 46-річний чоловік під час конфлікту кілька разів вистрілив у автомобіль BMW, пошкодивши багажник і заднє скло. Правоохоронці розшукали стрілка та повідомили йому про підозру у хуліганстві

Про це інформує столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався кілька днів тому на вулиці Дмитрівській.

За даними правоохоронців, чоловік ішов вулицею, коли побачив BMW, який виїжджав із прибудинкової території. Водій зупинив автомобіль, щоб закрити ворота, через що тимчасово перегородив перехожому прохід. Це стало причиною суперечки між чоловіками.

Під час конфлікту 46-річний киянин кілька разів вистрілив зі зброї у бік автомобіля, пошкодивши багажник і заднє скло. Після цього він утік із місця події.

Правоохоронці встановили особу чоловіка та розшукали його. У нього вилучили пневматичний револьвер під патрон "Флобера", який використовувався під час стрілянини.

Чоловікові повідомили про підозру у хуліганстві. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту важко поранив свого товариша з револьвера. Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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