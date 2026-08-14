Заліз у бочку зі смолою, щоб пограбувати магазин: у Києві затримали "невидимого" злодія

Фото: Національна поліція

У Києві чоловік стрибнув у бочку зі смолою, для того, щоб стати "непомітним" у темряві та пограбувати крамницю – йому повідомлено про підозру

Про це інформує поліція Києва, передає RegioNews.

26-річний киянин вирішив обікрасти крамницю, використавши дуже незвичний спосіб маскування. Для цього заліз у бочку зі смолою, що стояла на території будівництва, сподіваючись таким чином злитися з темрявою.

Надалі чоловік пошкодив ногою скляні двері та проник у приміщення, де наскладав у мішок цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та найважливіше – вологі серветки. Забрати більше завадили охоронці закладу, від яких він кинувся тікати.

Чоловіка затримали патрульні поліцейські, коли він жбурляв каміння у вікна ліцею.

Для того, щоб доправити порушника до управління поліції та допитати – його треба було відмити.

Правоохоронці витратили понад п’ять годин, щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 15-річний підліток пограбував пенсіонерку. Обвинувачений побачив біля місцевого супермаркету жінку похилого віку та пішов за нею до двору будинку. Біля під’їзду хлопець підбіг до потерпілої, вихопив із її рук пакет та втік з місця злочину.