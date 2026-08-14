12:14  14 серпня
У Харкові військового через запізнення викликали до суду
10:29  14 серпня
Смертельна ДТП на трасі у Київській області: загинули дві людини
08:54  14 серпня
У Києві перехожий влаштував стрілянину по BMW через перекритий прохід
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2026, 13:19

Заліз у бочку зі смолою, щоб пограбувати магазин: у Києві затримали "невидимого" злодія

14 серпня 2026, 13:19
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві чоловік стрибнув у бочку зі смолою, для того, щоб стати "непомітним" у темряві та пограбувати крамницю – йому повідомлено про підозру

Про це інформує поліція Києва, передає RegioNews.

26-річний киянин вирішив обікрасти крамницю, використавши дуже незвичний спосіб маскування. Для цього заліз у бочку зі смолою, що стояла на території будівництва, сподіваючись таким чином злитися з темрявою.

Надалі чоловік пошкодив ногою скляні двері та проник у приміщення, де наскладав у мішок цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та найважливіше – вологі серветки. Забрати більше завадили охоронці закладу, від яких він кинувся тікати.

Чоловіка затримали патрульні поліцейські, коли він жбурляв каміння у вікна ліцею.

Для того, щоб доправити порушника до управління поліції та допитати – його треба було відмити.

Правоохоронці витратили понад п’ять годин, щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 15-річний підліток пограбував пенсіонерку. Обвинувачений побачив біля місцевого супермаркету жінку похилого віку та пішов за нею до двору будинку. Біля під’їзду хлопець підбіг до потерпілої, вихопив із її рук пакет та втік з місця злочину.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ магазин грабіж маскування злодій смола
Називав "грою" та знімав на фото: у Києві чоловік розбещував 3-річну доньку
14 серпня 2026, 11:52
Квартири продавали по два рази: у Києві викрили шахрайську схему на 175 млн грн
14 серпня 2026, 11:44
У Києві перехожий влаштував стрілянину по BMW через перекритий прохід
14 серпня 2026, 08:54
Всі новини »
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Хвороба Лайма на Львівщині: 131 випадок за липень і ще 33 – від початку серпня
14 серпня 2026, 14:41
На Прикарпатті військові ТЦК "підпільно" знімали чоловіків з розшуку
14 серпня 2026, 14:35
На Харківщині ракета влучила в навчальний заклад: спалахнула пожежа
14 серпня 2026, 14:10
Понад 600 км/год: Україна випробовує реактивні дрони-перехоплювачі "Шахедів"
14 серпня 2026, 13:42
У Хмельницькому чоловік купив телефон, щоб повідомити про "вибух"
14 серпня 2026, 13:30
Прикордонники знешкодили дві групи російських штурмовиків на Харківщині
14 серпня 2026, 13:08
Ворожий дрон атакував автомобіль на Херсонщині: шестеро поранених, серед них – підліток
14 серпня 2026, 12:56
На Запоріжжі маршрутка з людьми потрапила під удар двох FPV-дронів: є пошкодження
14 серпня 2026, 12:49
Лобове зіткнення на Тернопільщині: загинули водій та 14-річна дівчинка, ще п'ятеро людей у лікарні
14 серпня 2026, 12:43
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віталій Портніков
Геннадій Друзенко
Всі блоги »