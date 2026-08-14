На Харківщині ракета влучила в навчальний заклад: спалахнула пожежа
14 серпня російські війська завдали ракетного удару по навчальному закладу в Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки виникла пожежа – загорівся дах будівлі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За даними рятувальників, площа займання становила близько 150 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без постраждалих.
На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.
Рятувальники ліквідували наслідки атаки. Обставини та наслідки російського удару уточнюються.
Нагадаємо, у п'ятницю, 14 серпня, близько 07:15 російські війська атакували селище Кушугум Запорізької області двома FPV-дронами. Внаслідок ворожого удару на вулиці Захисників України було пошкоджено маршрутне таксі.
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