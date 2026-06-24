Ракетний удар по Запорізькому району: ворог атакував комунальне підприємство, є загибла та постраждалі

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У Запорізькому районі внаслідок російської атаки по комунальному підприємству 24 червня загинула жінка, ще п’ятеро людей дістали поранення

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews .

За його словами, ворог завдав удару по території комунального підприємства.

Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих та ймовірне перебування ще однієї людини під завалами. На місці тривали аварійно-пошукові роботи.

Згодом стало відомо, що жінка, яка перебувала під завалами, загинула.

Кількість поранених зросла до п’яти. Серед них — троє жінок і двоє чоловіків. Усі постраждалі перебувають під наглядом медиків та отримують необхідну допомогу.

Унаслідок обстрілу частково зруйновано будівлю підприємства, також пошкоджено спеціальну техніку.

Нагадаємо, що у Сумській області упродовж 24 червня внаслідок російських атак постраждали 15 людей, четверо перебувають у лікарні, троє з них - у важкому стані.