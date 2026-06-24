Ракетний удар по Запорізькому району: ворог атакував комунальне підприємство, є загибла та постраждалі
У Запорізькому районі внаслідок російської атаки по комунальному підприємству 24 червня загинула жінка, ще п’ятеро людей дістали поранення
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, ворог завдав удару по території комунального підприємства.
Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих та ймовірне перебування ще однієї людини під завалами. На місці тривали аварійно-пошукові роботи.
Згодом стало відомо, що жінка, яка перебувала під завалами, загинула.
Кількість поранених зросла до п’яти. Серед них — троє жінок і двоє чоловіків. Усі постраждалі перебувають під наглядом медиків та отримують необхідну допомогу.
Унаслідок обстрілу частково зруйновано будівлю підприємства, також пошкоджено спеціальну техніку.
Нагадаємо, що у Сумській області упродовж 24 червня внаслідок російських атак постраждали 15 людей, четверо перебувають у лікарні, троє з них - у важкому стані.