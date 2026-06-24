Ворог вдарив КАБом по центральному пляжу у Запоріжжі: є постраждалі

Фото: Нацполіція

Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по центральному пляжу Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед яких троє неповнолітніх

Про це повідомили у Національній поліції, передає RegioNews .

За даними поліції, удар стався вдень по території відпочинку, де на той момент перебували люди.

Унаслідок вибуху поранення отримали шестеро відпочивальників.

Усім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу.

Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приміщення кафе й припарковані поблизу автомобілі.

На місці російського удару працюють поліцейські, які документують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

Правоохоронці закликають громадян під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки негайно прямувати до укриттів і не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, що у місті Конотоп Сумської області 24 червня внаслідок атаки російського безпілотника по об’єкту цивільної інфраструктури постраждали шестеро людей.