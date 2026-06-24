Атаки на Сумщину: ворог бив дронами по АЗС та кінотеатру — 15 осіб поранено

Фото: ДСНС

У Сумській області упродовж 24 червня внаслідок російських атак постраждали 15 людей, четверо перебувають у лікарні, троє з них - у важкому стані

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews .

"За сьогодні до медиків по допомогу звернулися 15 цивільних, які постраждали внаслідок ворожих атак по Сумщині. Це люди, які отримали поранення або мають гостру реакцію на стрес після низки ударів російських дронів по цивільній інфраструктурі області", - ідеться у повідомленні.

Під ударами були дві автозаправні станції у Сумській громаді, будівля кінотеатру у Конотопі, а також цивільна інфраструктура у Путивлі.

Серед постраждалих – троє дітей: 11-річний хлопчик у Конотопі, 6-річний хлопчик у Сумах та 15-річний підліток у Путивлі.

У лікарнях перебувають четверо поранених. Троє з них – у важкому стані, під наглядом медиків, додали в ОВА.

Нагадаємо, що російські війська упродовж 24 червня майже 50 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії чотири райони Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє людей загинули, ще троє дістали поранень.