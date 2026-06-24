22:46  24 червня
На Житомирщині правоохоронці розслідують отруєння відвідувачів фастфуду
22:16  24 червня
Ракетний удар по Запорізькому району: ворог атакував комунальне підприємство, є загибла та постраждалі
20:59  24 червня
ДТП у Києві: рух на проспекті Леся Курбаса в бік Кільцевої суттєво обмежено
UA | RU
UA | RU
24 червня 2026, 22:13

Атаки на Сумщину: ворог бив дронами по АЗС та кінотеатру — 15 осіб поранено

24 червня 2026, 22:13
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Сумській області упродовж 24 червня внаслідок російських атак постраждали 15 людей, четверо перебувають у лікарні, троє з них - у важкому стані

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"За сьогодні до медиків по допомогу звернулися 15 цивільних, які постраждали внаслідок ворожих атак по Сумщині. Це люди, які отримали поранення або мають гостру реакцію на стрес після низки ударів російських дронів по цивільній інфраструктурі області", - ідеться у повідомленні.

Під ударами були дві автозаправні станції у Сумській громаді, будівля кінотеатру у Конотопі, а також цивільна інфраструктура у Путивлі.

Серед постраждалих – троє дітей: 11-річний хлопчик у Конотопі, 6-річний хлопчик у Сумах та 15-річний підліток у Путивлі.

У лікарнях перебувають четверо поранених. Троє з них – у важкому стані, під наглядом медиків, додали в ОВА.

Нагадаємо, що російські війська упродовж 24 червня майже 50 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії чотири райони Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє людей загинули, ще троє дістали поранень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область атака АЗС
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
На Дніпропетровщині чоовік коригував удари росіян заради наркотиків
24 червня 2026, 23:05
На Житомирщині правоохоронці розслідують отруєння відвідувачів фастфуду
24 червня 2026, 22:46
На Чернігівщині оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктів
24 червня 2026, 22:45
На Харківщині авто вибухнуло: загинула жінка
24 червня 2026, 22:35
Ракетний удар по Запорізькому району: ворог атакував комунальне підприємство, є загибла та постраждалі
24 червня 2026, 22:16
Збитки на понад 62 мільйони: у Києві отримав підозру чиновник Укргазвидобування
24 червня 2026, 22:15
Окупанти за добу 50 разів атакували Дніпропетровську область, є жертви та постраждалі
24 червня 2026, 21:56
На Херсонщині через масовані обстріли та удари БпЛА є загиблий і 11 поранених
24 червня 2026, 21:38
У Кривому Розі посадовця міськради судитимуть за оборудку при ремонті дахів
24 червня 2026, 21:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Валерій Пекар
Ігор Луценко
Віктор Ягун
Всі блоги »