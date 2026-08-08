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Поліція документує наслідки обстрілу Броварського району в ніч на 8 серпня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Станом на 10:15 у районі внаслідок російської атаки пошкоджені дев'ять приватних будинків, два господарських приміщення та склад. Ще одне домоволодіння, господарча споруда та два автомобілі знищені вщент.

Внаслідок ворожого удару загинули чоловік, жінка та 3-річна дитина. Ще четверо людей, серед яких 15-річний хлопець, дістали поранення. Усім постраждалим надають необхідну меддопомогу.

Поліцейські оглядають місця влучань і руйнувань, документують наслідки чергового воєнного злочину росіян проти мирного населення.

Нагадаємо, загиблі – 3-річний хлопчик, його бабуся та дідусь. Батьки дитини отримали уламкові поранення та опіки. Його старшого 15-річного брата з опіками госпіталізували до реанімації.