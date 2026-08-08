Ілюстративне фото: Укрзалізниця

У суботу, 8 серпня, ворог завдав удару безпілотниками по локомотиву пасажирського поїзда "Суми – Київ" на Сумщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

Завдяки вчасно виявленій загрозі моніторинговою групою, поїздна та локомотивна бригади евакуювали пасажирів на безпечну відстань. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, однак пошкоджень зазнав один із вагонів.

Наразі залізничники ліквідовують наслідки обстрілу та роблять усе можливе, щоб відхилення від графіку руху на цій дільниці було мінімальним.

Нагадаємо, 6 серпня російські війська атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. Загинули двоє чоловіків, ще восьмеро людей постраждали. Внаслідок атаки пошкоджена будівля вокзалу.