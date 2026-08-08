Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 8 серпня РФ атакувала Україну шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М" та зенітними керованими ракетами С-400, а також 151 ударним БпЛА різного типу

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 135 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня російські війська атакували безпілотниками Броварський район Київської області. Загинули 3-річний хлопчик, його бабуся та дідусь.