Фото: ДСНС

У ніч на 8 серпня російські війська атакували безпілотниками Броварський район Київської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Близько 00:40 у селі Пухівка п’ять ворожих БпЛА влучили у приватне домоволодіння. Внаслідок атаки двоповерховий будинок повністю знищений, виникла пожежа. Також зруйновані господарські споруди та два автомобілі.

Загинули 3-річний хлопчик, а також його бабуся та дідусь. Батьки дитини отримали уламкові поранення та опіки. Його старшого 15-річного брата з опіками госпіталізували до реанімації.

Крім того, поранення отримав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині.

На місці події працюють прокурори та слідчо-оперативна група, які фіксують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в ніч на 8 серпня виникли пожежі у двох районах Києва. Постраждали чотири людини, трьох із них госпіталізували.