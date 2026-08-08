12:56  08 серпня
У Львові BMW врізався в будівлю: водій загинув, пасажир у важкому стані
23:50  07 серпня
Бензин стрімко падає: як змінились цінники на АЗС
01:35  08 серпня
Ведучий Анатолій Анатоліч зізнався, чому розпалась його дружба з Остапчуком
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2026, 09:49

Нічний удар по Київщині: загинули 3-річний хлопчик, його бабуся та дідусь

08 серпня 2026, 09:49
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У ніч на 8 серпня російські війська атакували безпілотниками Броварський район Київської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Близько 00:40 у селі Пухівка п’ять ворожих БпЛА влучили у приватне домоволодіння. Внаслідок атаки двоповерховий будинок повністю знищений, виникла пожежа. Також зруйновані господарські споруди та два автомобілі.

Загинули 3-річний хлопчик, а також його бабуся та дідусь. Батьки дитини отримали уламкові поранення та опіки. Його старшого 15-річного брата з опіками госпіталізували до реанімації.

Крім того, поранення отримав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині.

На місці події працюють прокурори та слідчо-оперативна група, які фіксують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в ніч на 8 серпня виникли пожежі у двох районах Києва. Постраждали чотири людини, трьох із них госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли загиблі Київська область наслідки
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
Понад 25 років займався поверненням тіл загиблих на війні: у Києві попрощалися з Олексієм Юковим
08 серпня 2026, 15:57
Війська РФ атакували безпілотниками промислові підприємства у Запоріжжі
08 серпня 2026, 15:20
Росіяни вдарили по автобусу у Нікополі: загинув водій, є поранений
08 серпня 2026, 14:50
США щомісяця постачатимуть Україні ракети для Patriot – Зеленський
08 серпня 2026, 14:22
"Корупція заважає зупинити війну": Федоров вже перейшов усі червоні лінії Банкової
08 серпня 2026, 13:24
У Львові BMW врізався в будівлю: водій загинув, пасажир у важкому стані
08 серпня 2026, 12:56
Російський безпілотник влучив у кладовище в Харкові
08 серпня 2026, 12:30
Зруйновані будинки та загибла родина: у поліції показали наслідки нічної атаки на Київщині
08 серпня 2026, 11:52
Україна уразила Ільський та Сизранський НПЗ в Росії
08 серпня 2026, 11:26
РФ атакувала Україну "Іскандерами", ракетами С-400 та 151 безпілотником: є влучання
08 серпня 2026, 10:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Віктор Андрусів
Сергій Фурса
Всі блоги »