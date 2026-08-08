Атака РФ на Київ: у двох районах столиці спалахнули пожежі, є постраждалі
Внаслідок російської атаки в ніч на 8 серпня виникли пожежі у двох районах Києва
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини, трьох із них госпіталізували.
У Голосіївському районі вогонь охопив гаражі у двох окремих осередках на загальній площі 1000 кв. м, а також нежитлову будівлю з картоном. Наразі пожежі ліквідовані.
Також загоряння сталося на території одного з підприємств в Оболонському районі – цю пожежу вже ліквідували.
Загалом до ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучалися понад 70 рятувальників та 17 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, вдень 7 серпня росіяни атакували Ізюм з реактивної системи залпового вогню. Загинули двоє чоловіків, четверо людей постраждали.
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