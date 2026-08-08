Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки в ніч на 8 серпня виникли пожежі у двох районах Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини, трьох із них госпіталізували.

У Голосіївському районі вогонь охопив гаражі у двох окремих осередках на загальній площі 1000 кв. м, а також нежитлову будівлю з картоном. Наразі пожежі ліквідовані.

Також загоряння сталося на території одного з підприємств в Оболонському районі – цю пожежу вже ліквідували.

Загалом до ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучалися понад 70 рятувальників та 17 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, вдень 7 серпня росіяни атакували Ізюм з реактивної системи залпового вогню. Загинули двоє чоловіків, четверо людей постраждали.