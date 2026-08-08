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08 серпня 2026, 11:26

Україна уразила Ільський та Сизранський НПЗ в Росії

08 серпня 2026, 11:26
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Фото: ГУР
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У ніч на 8 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України разом із розвідниками ГУР МО провели чергову вдалу операцію, завдавши ударів по важливих воєнно-економічних об'єктах на території РФ та в акваторії Чорного моря

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони України.

У Краснодарському краї був уражений Ільський НПЗ. На території підприємства зафіксовано влучання та пожежу.

НПЗ має шість технологічних установок із загальною потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод приймає, переробляє та зберігає сировину, виготовляючи нафтопродукти. Продукція НПЗ використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії.

Також Сили оборони поцілили в Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. Там також виникла пожежа.

НПЗ входить до складу нафтового комплексу "Роснефти" та має проектну потужність близько 8,5 млн тонн нафти на рік і виробляє понад 20 видів нафтопродуктів. Завод є одним із ключових об'єктів галузі в Самарській області та постачає паливо для армії РФ.

Крім того, в акваторії Чорного моря уразили пост технічного спостереження окупантів, розміщений на самопідіймальній буровій установці "Сиваш". Цю установку ворог використовував для розвідки та контролю морського простору. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об'єктах окупантів у Криму, а також у Херсонській та Запорізькій областях. Зокрема, уразили російські РЛС та пункти запуску ударних БпЛА.

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