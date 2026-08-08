Фото: ДСНС

Під час ліквідації наслідків нічної атаки РФ на Київ рятувальники виявили тіло однієї загиблої людини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську МВА.

"На жаль, під час ліквідації наслідків ворожої атаки було виявлено тіло людини", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в ніч на 8 серпня виникли пожежі у двох районах Києва. Постраждали чотири людини, трьох із них госпіталізували.