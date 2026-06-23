Масований удар по Дніпропетровщині: є загиблі та десятки поранених

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти упродовж 23 червня майже 50 разів атакували два райони Дніпропетровщини, шестеро людей загинули, ще 32 дістали поранення

Про це повідомив очільник обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Ворог застосував безпілотники, ракети та артилерію.

У Кривому Розі пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі.

Загинули двоє чоловіків віком 25 і 34 роки та 54-річна жінка. Ще 26 людей зазнали поранень.

У тяжкому стані в лікарні перебувають шестеро постраждалих. 11 людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

У Нікопольському районі під удар потрапили Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені агропідприємство, поштове відділення, магазини, аптеки, автозаправна станція, багатоквартирні і приватні будинки та автомобілі.

Загинули 70-річний чоловік і жінки віком 40 і 44 роки. У стані середньої тяжкості до лікарні доставили 26-річного і 73-річного чоловіків. Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, що у Нікополі Дніпропетровської області російські війська завдали повторного удару по рятувальниках, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу житлового сектору міста.