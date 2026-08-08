Фото: поліція

ДТП сталася 8 серпня близько 4:30 у Львові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто BMW GT3 не впорався з керуванням, після чого машина врізалася в нежитлову будівлю.

Внаслідок зіткнення 26-річний водій загинув на місці. Його 23-річний пасажир дістав тяжку поєднану травму, його госпіталізували.

Відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, 5 серпня на Львівщині зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та Audi А6. Загинув пасажир одного з авто, обох водіїв госпіталізували.