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23 червня 2026, 21:59

Авіаудар по Дружківці: росіяни понівечили 12 будинків, є поранений

23 червня 2026, 21:59
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Фото: ДСНС
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Російські окупанти у Дружківці на Донеччині завдали авіаудару по приватному житловому сектору, внаслідок чого зазнала поранень одна людина

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Донецькій області, передає RegioNews.

"Дружківка: посеред дня ворожа авіація завдала удару по приватному житловому сектору. Поранений 1 чоловік, пошкоджено 12 будинків, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці удару працювали рятувальники та ліквідували займання чотирьох приватних будинків, гаражу та автомобіля на загальній площі 130 кв. м.

Крім того, у селищі Біленьке ворожий безпілотник поцілив у приватний житловий будинок, внаслідок атаки вогонь охопив будинок та господарську споруду. Надзвичайники локалізували осередок займання, однак через безпекову складову призупинили роботи.

Нагадаємо, що російські окупанти упродовж 23 червня майже 50 разів атакували два райони Дніпропетровщини, шестеро людей загинули, ще 32 дістали поранення.

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