Російський дрон атакував мотоцикліста на Харківщині: 58-річний чоловік у лікарні

Руська Лозова. Фото: Дергачівська МВА

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає RegioNews.

За його словами, близько 08:00 окупанти скинули вибухівку з дрона на мешканця села Цупівка, який рухався мотоциклом автодорогою Дергачі – Козача Лопань.

Постраждалого госпіталізували до однієї з лікарень Харкова. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Крім того, вночі близько 02:15 російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль у селі Руська Лозова. Машина була припаркована біля житлового будинку.

За попередньою інформацією, під час удару людей у салоні та поблизу автомобіля не було, тому обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та 16 населених пунктах області. Внаслідок атак є загиблий і поранені серед цивільних.