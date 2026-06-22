Фото: ОВА

Вранці 22 червня російські війська завдали удару по місту Білопілля Сумської області. Дві ракети поцілили по будівлях освітніх закладів

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Внаслідок влучань будівлі зазнали значних пошкоджень. На момент атаки дітей у закладах не було, проте на місці перебували працівники.

Через ворожий обстріл є постраждалі. Зокрема, госпіталізували працівницю одного із закладів, їй надають необхідну меддопомогу.

Вибуховою хвилею пошкоджені розташовані поруч будинки.

Наслідки ракетного удару ще з’ясовуються.

Нагадаємо, зранку 22 червня на Сумщині російський дрон знищив будинок багатодітної родини. Загинули хлопчик, батько та бабуся, постражлала матір та ще дві дитини.