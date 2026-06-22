Ворог скинув 6 авіабомб на околиці Сум: є поранений серед цивільних

Фото: Сумська ОВА

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews .

Попередньо, росіяни скинули шість КАБів на околиці Сумської громади. Під ударом – цивільна інфраструктура. Епіцентр влучань – у промисловій зоні.

Поранень зазнав водій громадського транспорту, який перебував поблизу місця влучання.

Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що у Ковпаківському районі Сум тяжкі поранення отримав водій тролейбуса, що рухався без пасажирів. 60- річного постраждалого доставили до лікарні у тяжкому стані.

Тролейбус знищений. Крім того, пошкоджені будівлі кількох міських інфраструктурних обʼєктів.

Нагадаємо, що російські війська завдали ударів по прикордонних населених пунктах Сумської області. Внаслідок атак постраждала одна людина, пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки та гаражі.