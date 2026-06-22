На Сумщині російський дрон знищив будинок багатодітної родини: загинули хлопчик, батько та бабуся
У понеділок, 22 червня, близько 04:50 військові РФ здійснили атаку на Шосткинський район Сумської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Ворожий безпілотник поцілив у приватний будинок багатодітної родини у Зноб-Новгородській громаді.
Внаслідок влучання загинули три людини: 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся.
Ще троє членів родини отримали поранення – 31-річна матір загиблого хлопчика, його 10-річний брат та 13-річна сестра. Постраждалим надають необхідну меддопомогу.
Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 51 обстріл 33 населених пунктів Сумської області. Серед 14 постраждалих – дитина.
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