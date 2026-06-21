Ворог атакував дроном автозаправку у Запоріжжі: є поранені
У Запоріжжі 21 червня російський БПЛА атакував автозаправку
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Ворог атакував БПЛА автозаправку Запоріжжя", - зазначив Федоров.
Він додав, що, попередньо, одна людина поранена.
Пізніше Федоров повідомив, що дві жінки 40-ка та 45-ти років дістали поранень внаслідок ворожої атаки на АЗС.
Медики надають потерпілим всю невідкладну допомогу.
Нагадаємо, що упродовж усієї доби ворог атакував населені пункти Дніпропетровщини – під ударами опинилися Самарівський, Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони.
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