Фото: Іван Федоров

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews .

"Ворог атакував БПЛА автозаправку Запоріжжя", - зазначив Федоров.

Він додав, що, попередньо, одна людина поранена.

Пізніше Федоров повідомив, що дві жінки 40-ка та 45-ти років дістали поранень внаслідок ворожої атаки на АЗС.



Медики надають потерпілим всю невідкладну допомогу.

Нагадаємо, що упродовж усієї доби ворог атакував населені пункти Дніпропетровщини – під ударами опинилися Самарівський, Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони.