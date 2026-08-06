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В четвер, 6 серпня, орієнтовно о 08:40 росіяни завдали удару безпілотником по сміттєвозу у Дніпровському районі Херсона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок ворожої атаки поранені троє чоловіків віком 28, 42 та 54 роки. Усі постраждалі дістали вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес.

Потерпілих доставили до лікарні. Медики проводять необхідні обстеження та надають їм допомогу.

Нагадаємо, вранці 6 серпня на Херсонщині росіяни атакували FPV-дроном автобус, який перевозив працівників на поле. Постраждали шестеро людей.