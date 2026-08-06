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06 серпня 2026, 11:47

1500 списаних військовозобов'язаних: у Мукачівському ТЦК та ВЛК проводять обшуки

06 серпня 2026, 11:47
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці проводять масштабні слідчі дії у Мукачівському районному ТЦК та СП і Мукачівській військово-лікарській комісії

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За даними джерел у правоохоронних органах, розслідування стосується можливого незаконного списання близько 1500 військовозобов'язаних.

Як зазначають співрозмовники, близько 500 із них могли виїхати за кордон у день оформлення документів про списання.

Наразі слідчі проводять обшуки, вилучають документацію та інші матеріали, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ провели масштабну спецоперацію "Чесний призов".

Слідчі дії відбулися у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Правоохоронці повідомили про підозру 15 особам. Двох фігурантів затримали.

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обшуки Мукачево Закарпаття ТЦК виїзд за кордон військовозобовʼязані ВЛК документи
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