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21 червня 2026, 15:20

На Дніпропетровщині за добу одна загибла, 18 поранених, серед яких поліцейські

21 червня 2026, 15:20
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Учора упродовж усієї доби ворог атакував населені пункти Дніпропетровщини – під ударами опинилися Самарівський, Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Від обстрілів ворога загинула жінка, 18 людей постраждали: поліцейські Дніпропетровщини задокументували наслідки воєнних злочинів

Учора упродовж усієї доби ворог атакував населені пункти Дніпропетровщини – під ударами опинилися Самарівський, Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони.

У Синельниківському районі ворог атакував м. Шахтарське ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнала будівля ліцею та дві п’ятиповерхівки.

Поранення отримав 64-річний чоловік. Через удар КАБом по с. Васильківська поранено дві людини – чоловік 74-х років та 42-річна жінка. Пошкоджено 12 приватних будинків та легкові автомобілі.

Внаслідок ударів КАБами поранення отримали шість співробітників відділення поліції № 5 Синельниківського РУП. Також пошкоджено службові автомобілі поліції.

У Нікопольському районі 20 червня окупанти не припиняли атакувати прифронтові населені пункти. Під ворожим вогнем перебували Нікополь, Марганець, а також населені пункти Червоногригорівської, Марганецької, Мозолевської та Покровської сільської громади.

Впродовж дня до поліції надійшло 65 повідомлень про наслідки ворожих атак. Після 11.30 у Марганці ворог спрямував FPV-дрон на цивільний автомобіль, припаркований поблизу місцевих магазинів.

Внаслідок влучання транспортний засіб вигорів ущент. Тілесні ушкодження отримали 54-річний водій автівки, а також 52-річна жінка та її 33-річний син, які перебували поблизу епіцентру вибуху. Ще одна атака FPV-дроном по транспортному засобу у Марганці сталася близько 13-ї дня.

Постраждали 49-річний мешканець Марганця, який перебував за кермом автомобіля, та його дружина. Усім потерпілим надали медичну допомогу. Того ж дня ввечері смертельних поранень внаслідок ворожої атаки поблизу одного із сіл Мирівської громади зазнала 70-річна жінка.

Ворожий дрон поцілив у мопед, на якому вона рухалася. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Загалом за добу війська РФ здійснили понад 90 ударів дронами та артилерією по території району. Внаслідок обстрілів зайнялися поле з пшеницею та транспортні засоби. Пошкоджень зазнали місцеве підприємство, аптека, торговельний кіоск, багатоквартирні та приватні будинки, а також декілька автомобілів. Один транспортний засіб знищено повністю.

У Самарівському районі 20 червня ворог завдав удар по Губиниській громаді горіла адмінбудівля. Пошкоджений багатоквартирний будинок, приміщення магазину. Постраждали четверо людей. Чоловік 51 року та жінки 36 і 65 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 37-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

На Криворіжжі 20 червня ворог поцілив по території Грушівської громади. Зафіксовано пошкодження транспортного засобу, інфраструктури, приватного будинку та господарчої споруди. Люди не постраждали.

На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Нагадаємо, що у Харківській області за минулу добу внаслідок обстрілів одна людина загинула і ще 13 постраждали, зокрема четверо дітей.

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