Окупанти вдарили з РСЗВ по спальному мікрорайону Слов’янська, є поранені
Вранці 21 червня російська армія обстріляла з РСЗВ Слов'янськ, щонайменше троє людей постраждали
Про це повідомила Слов'янська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
"Сьогодні близько 10:20 ворог знову завдав удару по Словʼянську. РСЗВ, спальний мікрорайон. Пошкоджено багатоповерхові будинки", - йдеться у повідомленні.
На даний час відомо про трьох постраждалих.
89-річна жінка госпіталізована, ще двом людям допомога надана амбулаторно.
Нагадаємо, що у Запоріжжі 21 червня російський БПЛА атакував автозаправку.
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