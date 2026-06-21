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Окупанти вдарили з РСЗВ по спальному мікрорайону Слов’янська, є поранені
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21 червня 2026, 17:11

Окупанти вдарили з РСЗВ по спальному мікрорайону Слов’янська, є поранені

21 червня 2026, 17:11
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Фото: Слов'янська МВА
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Вранці 21 червня російська армія обстріляла з РСЗВ Слов'янськ, щонайменше троє людей постраждали

Про це повідомила Слов'янська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

"Сьогодні близько 10:20 ворог знову завдав удару по Словʼянську. РСЗВ, спальний мікрорайон. Пошкоджено багатоповерхові будинки", - йдеться у повідомленні.

На даний час відомо про трьох постраждалих.

89-річна жінка госпіталізована, ще двом людям допомога надана амбулаторно.

Нагадаємо, що у Запоріжжі 21 червня російський БПЛА атакував автозаправку.

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