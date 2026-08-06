Фото: ДСНС

Увечері 4 серпня в Мукачеві родина потрапила до лікарні з попереднім діагнозом "отруєння чадним газом"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Про госпіталізацію постраждалих о 22:30 рятувальникам повідомили медики Лікарні Святого Мартина.

До медзакладу доставили 53-річну жінку, її 33-річну доньку та шестирічну дитину. Згодом дівчинку перевели для подальшого лікування до обласної дитячої лікарні.

За попередніми даними, витік чадного газу міг статися через несправність димоходу опалювального котла. Остаточні обставини події встановлюють фахівці.

Нагадаємо, вночі 23 липня у Кривому Розі під час пожежі в будинку загинуло подружжя – 87-річний чоловік та 84-річна жінка.