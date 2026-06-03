Фото: поліція

Упродовж доби на території Сумської області зафіксовано обстріли 36 населених пунктів. Ворог здійснював удари по Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Глухівській громаді внаслідок атаки безпілотника на автомобіль загинув 72-річний чоловік. Через удар дрона по будинку травмовано 5-місячного хлопчика, а влучання БпЛА у мікроавтобус призвело до поранення п’ятьох осіб: 41-річного чоловіка та чотирьох жінок віком 37, 47, 58 і 63 роки.

У Сумській громаді постраждали восьмеро цивільних, серед яких хлопчики 6 та 11 років і 15-річна дівчина. Також поранення отримали жінки віком 36, 42, 62 і 76 років та 26-річний чоловік.

В інших громадах області також зафіксовані постраждалі. У Кириківській громаді через влучання ворожого БпЛА у приватний будинок постраждала 85-річна. У Миколаївській селищній громаді травми отримала 73-річна жінка, а у Хутір-Михайлівській – через атаку ворожого дрона була поранена 74-річна місцева жителька.

Крім того, у Краснопільській громаді внаслідок удару безпілотника поранений 36-річний чоловік, а через влучання керованої авіабомби в будинок травмована 88-річна жінка.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, транспортні засоби й об’єкти цивільної інфраструктури. На місцях влучань працювали слідчі та вибухотехніки.

Нагадаємо, зранку 3 червня російські війська завдали удару по Запорізькому району – влучання зафіксували на території АЗС.