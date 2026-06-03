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03 червня 2026, 07:28

Наслідки атак ворога на Сумщині: один загиблий та 18 поранених, серед них – чотири дитини

03 червня 2026, 07:28
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Фото: поліція
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Упродовж доби на території Сумської області зафіксовано обстріли 36 населених пунктів. Ворог здійснював удари по Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Глухівській громаді внаслідок атаки безпілотника на автомобіль загинув 72-річний чоловік. Через удар дрона по будинку травмовано 5-місячного хлопчика, а влучання БпЛА у мікроавтобус призвело до поранення п’ятьох осіб: 41-річного чоловіка та чотирьох жінок віком 37, 47, 58 і 63 роки.

У Сумській громаді постраждали восьмеро цивільних, серед яких хлопчики 6 та 11 років і 15-річна дівчина. Також поранення отримали жінки віком 36, 42, 62 і 76 років та 26-річний чоловік.

В інших громадах області також зафіксовані постраждалі. У Кириківській громаді через влучання ворожого БпЛА у приватний будинок постраждала 85-річна. У Миколаївській селищній громаді травми отримала 73-річна жінка, а у Хутір-Михайлівській – через атаку ворожого дрона була поранена 74-річна місцева жителька.

Крім того, у Краснопільській громаді внаслідок удару безпілотника поранений 36-річний чоловік, а через влучання керованої авіабомби в будинок травмована 88-річна жінка.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, транспортні засоби й об’єкти цивільної інфраструктури. На місцях влучань працювали слідчі та вибухотехніки.

Нагадаємо, зранку 3 червня російські війська завдали удару по Запорізькому району – влучання зафіксували на території АЗС.

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