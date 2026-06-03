На Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 19 людей
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 37 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 багатоповерхівок та 25 приватних будинків.
Також окупанти понівечили господарську споруду, газопровід, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
Через російські удари дістали поранення 19 людей, серед них – одна дитина.
Нагадаємо, упродовж доби на території Сумської області зафіксовано обстріли 36 населених пунктів. Ворог здійснював удари по Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах. Через обстріли загинула одна людина, 18 – поранені.